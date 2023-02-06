Министр обороны Украины возглавит другое ведомство – глава фракции "Слуга народа"

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Глава фракции "Слуга народа" Верховной рады Украины Давид Арахамия заявил о том, что глава главного управления украинской разведки Кирилл Буданов возглавит министерство обороны страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата.

По словам Арахамия, нынешний министр обороны Украины Алексей Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В начале февраля на сайте президента Украины появилась петиция с требованием немедленной отставки министра обороны Алексея Резникова.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы офиса президента бывшего руководителя Киевской областной администрации Алексея Кулебу. Кроме того, Зеленский уволил руководителей трех регионов, а также подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей. Так, от должности освободили главу Днепропетровской области Валентина Резниченко, Киевской области Алексея Кулебу и Сумской области Дмитрия Живицкого.

До этого замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Уточнялось, что Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Его отставка произошла на фоне скандальной ситуации с закупкой продуктов для армии по завышенным ценам.

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