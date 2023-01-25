Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Коррупционные скандалы происходят в странах, где есть закон и некая зона беззакония, но на Украине давно нет такого деления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik. Так она прокомментировала отставки в Киеве.

По ее мнению, даже Конституция Украины напоминает сломанный компас, стрелка которого дико вращается.

"Много лет эта зона беззакония расширялась и полностью вытесняла любое представление о законе. Вы посмотрите, как у них конституция меняется. Погода более стабильна, нежели Конституция Украины на протяжении десятилетий. Это основополагающий закон, определяющий вектор развития государства не на год, не на пятилетку и даже не на одно десятилетие", – подчеркнула она.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что любое молодое государство встает на крыло, формирует свое правовое поле, дорабатывая что-либо. При этом, как она заметила, государства не поворачиваются на 180 градусов то влево, то вправо.

Захарова заявила, что представители киевского режима не вышли "за рамки закона", воспользовавшись моментом, а напротив, своими незаконными действиями привели страну к такой сложной ситуации.

По ее мнению, сегодняшние отставки на Украине – это лишь очередной передел поляны. Дипломат заявила, что это не перестановки и не обновление в связи с тем, что кто-то был эффективным или неэффективным.

"За всеми, кто набран был в это логово, стоит кто-то извне, кто-то является проводником тех или иных коррупционных интересов. Это действительно люди с абсолютно преступной ментальностью, с преступным менталитетом. Они не то что вывалились за рамки закона в связи с экстраординарной ситуацией – ничего подобного, они формировали эту экстраординарную ситуацию своим беззаконием много лет", – заключила Захарова.

Накануне Зеленский назначил заместителем главы офиса президента бывшего руководителя Киевской областной администрации Алексея Кулебу. Также Зеленский уволил руководителей трех регионов и подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей. Так, от должности освободили главу Днепропетровской области Валентина Резниченко, Киевской области Алексея Кулебу и Сумской области Дмитрия Живицкого.

Также уволили руководителей администраций подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александра Старуха и Ярослава Янушевича соответственно.

До этого на Украине прошла волна отставок в руководстве государства. Например, замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов попросил об увольнении.

С должности заместителя генпрокурора был уволен Алексей Симоненко. До этого Зеленский принял отставку замглавы своего офиса Кирилла Тимошенко.

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