Фото: mil.gov.ua

Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его отставка произошла на фоне скандальной ситуации с закупкой продуктов для армии по завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины якобы покупает продукты питания в два-три раза дороже, чем в обычных магазинах. Отмечается, что замминистра сам попросил об увольнении, чтобы не создавать угроз для обеспечения ВСУ.

"Несмотря на то что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком", – говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что Резников уже одобрил его отставку.

Кроме того, во вторник, 24 января, в офисе украинского генпрокурора подтвердили информацию об увольнении Алексея Симоненко с должности заместителя генпрокурора, передает РИА Новости.

Симоненко, несмотря на призывы президента страны Владимира Зеленского, ранее выехал из страны в Испанию на 10 дней. Приказ об увольнении по собственному желанию уже подписан генеральным прокурором Андреем Костиным.

Лидер Украины в своем обращении в понедельник, 23 января, отметил, что в министерствах, структурах центральной и региональной власти, а также в правоохранительных органах страны ожидаются кадровые перестановки.

Ранее Зеленский принял отставку заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко. О том, что Тимошенко подал заявление об отставке, ранее писала "Украинская правда". По данным издания, место замглавы офиса президента может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

До этого в отставку подал советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Ранее он допустил, что причиной трагедии с разрушенным многоквартирным домом в Днепре могла стать работа украинской системы ПВО.

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