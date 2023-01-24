Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль скоро может подать в отставку – СМИ

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Председатель правительства Украины Денис Шмыгаль в связи с серией отставок в руководстве государства может покинуть свою должность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна".

"Среди прочих был уволен замминистра развития общин Василий Лозинский. В кабмине Лозинский считался доверенным лицом Шмыгаля. А потому это дело будет использовано для удара по премьеру. И, может быть, даже для попытки организации отставки Шмыгаля", – говорится в сообщении.

По данным украинского издания, Лозинский являлся близким соратником Шмыгаля еще до деятельности последнего в качестве премьер-министра. Они работали во Львовской областной администрации. По словам источника в правительстве Украины, Шмыгаль на данный момент делает все, чтобы отдалиться от Лозинского, которого нынешней премьер после назначения на должность поставил своим первым заместителем.

Ранее на Украине прошла волна отставок в руководстве государства. Так, замминистра обороны страны Вячеслав Шаповалов попросил об увольнении, чтобы не создавать угроз для обеспечения ВСУ. Его обвинили в покупке продуктов питания якобы в 2–3 раза дороже, чем в обычных магазинах.

Также в офисе украинского генпрокурора подтвердили данные об увольнении Алексея Симоненко с должности заместителя генпрокурора. До этого Владимир Зеленский принял отставку замглавы своего офиса Кирилла Тимошенко. По информации издания "Украинская правда", его место может получить руководитель военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

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