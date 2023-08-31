ФСБ нейтрализовала украинскую ДРГ, готовившую теракты в Брянской области

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Сотрудники ФСБ РФ пресекли серию терактов на военных и энергетических объектах Брянской области, ее готовила украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которую удалось нейтрализовать. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"30 августа на территории РФ пресечена деятельность украинской ДРГ, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций министерства обороны Украины", – отметили в пресс-службе.

ДРГ прибыла в Россию с намерением совершить серию террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктуры, сообщили в ЦОС. Позже в Навельском районе два диверсанта были ликвидированы, еще пятерых удалось задержать. Трое из них получили ранения.

В пресс-службе добавили, что у каждого диверсанта имелись автоматы американского производства, приборы для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, гранаты и патроны натовского образца, а также приборы ночного видения.

"На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – резюмировали в ЦОС.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Калужской области, который занимался подготовкой теракта. После этого мужчина намеревался уехать на Украину и вступить в батальон "Азов" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация).

Отмечалось, что по заданию некоего мужчины по имени Тарас мужчина намеревался совершить теракт на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги, компоненты взрывных устройств задержанный спрятал в нескольких тайниках.



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