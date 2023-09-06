ВКС РФ нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. Объект был поражен, цель удара достигнута.

Днем ранее, 5 сентября, ВС РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР. Также было отражено четыре вражеских атаки на донецком направлении в районе сел Клещеевка и Веселого. До 225 украинских боевиков были убиты или ранены.

До этого в Минобороны рассказали, что российские войска отразили четыре атаки со стороны ВСУ в районах Работино и Вербовое в Запорожской области. Помимо этого, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области был уничтожен склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ.

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