Серия взрывов произошла в Киеве – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

В украинской столице прогремело несколько взрывов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на издание "Вести".

Каких либо подробностей СМИ не привело. На данный момент на всей территории Украины действует воздушная тревога.

По словам очевидцев, в Киеве прогремело по меньшей мере пять взрывов. Собеседник агентства рассказал, что их начали слышать примерно в 05:50 по московскому времени.

В ночь на 6 сентября СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе Рени Одесской области Украины. Там находится морской порт.

Кроме того, звуки взрывов слышали в городе Килия этого же региона. На территории населенного пункта расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод.

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