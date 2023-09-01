Взрывы прозвучали в Житомирской и Винницкой областях Украины – СМИ

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Несколько взрывов прогремело в Житомирской и Винницкой областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Какие-либо подробности случившегося не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию.

Ночью воздушная тревога была объявлена на большей части Украины, однако на момент публикации ее отменили во всех регионах страны.

В ночь на 30 августа сирены воздушной тревоги звучали по всей территории Украины.

Тогда местные СМИ сообщали о взрывах, которые раздались в Киеве, Одессе, Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Черкасской и Кировоградской областях.