05:18Политика
Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины
Фото: 123RF/dba87
Сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Украинские издания также сообщают о нескольких взрывах, которые были слышны в Киеве и Кировоградской области страны.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Киевской области, Одессе, Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Черкасской области.
До этого стало известно, что подразделения Минобороны РФ в ответ на атаку Вооруженных сил Украины по поселку Климово нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации украинской армии в районе населенного пункта Семеновка.
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