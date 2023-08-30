Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины

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Сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Украинские издания также сообщают о нескольких взрывах, которые были слышны в Киеве и Кировоградской области страны.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Киевской области, Одессе, Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Черкасской области.

До этого стало известно, что подразделения Минобороны РФ в ответ на атаку Вооруженных сил Украины по поселку Климово нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации украинской армии в районе населенного пункта Семеновка.