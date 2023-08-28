10:03Политика
Глава Полтавской ОВА заявил о повреждении промышленного объекта
Фото: телеграм-канал Readovka
В Полтавской области Украины выявили повреждение промышленного объекта. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем телеграм-канале.
"Есть попадание в промышленный объект", – написал он.
Позже глава ОВА заявил, что разрушенным оказался один из производственных цехов.
В ночь на 28 августа в Кривом Роге на Украине произошли взрывы. Украинские СМИ назвали удары мощными и обратили внимание, что на фоне произошедшего в Днепропетровской области страны действовала воздушная тревога.
Сутками ранее сирены тревоги звучали на территории Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областей Украины. Предупреждение об опасности с воздуха действовало и в Киеве.
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