Взрывы прозвучали в Одессе и Запорожье – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Воздушная тревога объявлена на юге Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщает о серии взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Согласно информации местных ресурсов, в городе с интервалами в 15 минут прогремело 3 взрыва.

Кроме того, сообщается о взрыве в Одессе.

В ночь на 24 августа сообщалось о сильном взрыве в Киеве. При этом тогда воздушная тревога не была объявлена ни над одной областью Украины.

До этого, ночью 23 августа украинские СМИ сообщали об атаке на портовую инфраструктуру города Измаил в Одесской области. На территории морских терминалов впоследствии возник пожар.



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