24 августа, 23:59Политика
Взрывы прозвучали в Одессе и Запорожье – СМИ
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Воздушная тревога объявлена на юге Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщает о серии взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Согласно информации местных ресурсов, в городе с интервалами в 15 минут прогремело 3 взрыва.
Кроме того, сообщается о взрыве в Одессе.
В ночь на 24 августа сообщалось о сильном взрыве в Киеве. При этом тогда воздушная тревога не была объявлена ни над одной областью Украины.
До этого, ночью 23 августа украинские СМИ сообщали об атаке на портовую инфраструктуру города Измаил в Одесской области. На территории морских терминалов впоследствии возник пожар.
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