Сильный взрыв прогремел в Киеве – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Сильный взрыв прогремел в Киеве. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"Сообщают о сильном взрыве на Борщаговке в Киеве", – пишет агентство.

Какие-либо подробности происшествия не приводятся. При этом, согласно официальному порталу для оповещения населения, воздушная тревога в Киеве не объявлялась.

В ночь на 23 августа украинские СМИ сообщали в порту города Измаил в Одесской области. Согласно их данным, на портовую инфраструктуру была совершена атака. После этого на территории морских терминалов возник пожар.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 14 августа нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров украинских войск.

По данным ведомства, при ударе ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности морского базирования. Цель удара была достигнута.

ВС РФ нанесли ущерб украинскому ВПК в результате удара по ключевым предприятиям