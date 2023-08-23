Пожар произошел в морском порту в Одесской области Украины

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Возгорание произошло на территории морских терминалов в Одесской области Украины. Повреждены зернохранилища и производственно-перегрузочные комплексы. Об этом глава областной военной администрации Олег Кипер написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что площадь пожара – 700 квадратных метров. По состоянию на 06:00 по московскому времени огонь локализовали.

Ранее Кипер сообщал о пожарах на объектах промышленной и портовой инфраструктуры в Одесской области 2 августа. На месте работали все соответствующие службы.

Также крупный пожар и различные разрушения произошли в центре Одессы после серии взрывов в городе 20 июля. Площадь возгорания составляла 300 "квадратов".

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