Пожары возникли на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области

Фото: Фотохроника ТАСС/Симановский Альберт

Пожары начались на объектах промышленной и портовой инфраструктуры в Одесской области, где ранее ночью сообщалось о взрывах. Об этом заявил глава областной администрации Олег Кипер.

"На объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары", – приводит его слова ТАСС.

Кипер сообщил, что на месте работают все соответствующие службы.

В ночь на 2 августа украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаиле в Одесской области, который является крупным портом на Дунае. Кроме того, этой ночью сообщалось о взрывах в Киеве и Харьковской области.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.



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