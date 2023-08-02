Взрывы прозвучали в Киеве и других областях Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Взрывы прозвучали в Киеве после объявления в области воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Согласно заявлению мэра Киева Виталия Кличко, в украинской столице работает ПВО. По его словам, на город следует группа БПЛА.

Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Харьковской области и в городе Измаил Одесской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 июля и 1 августа в Харькове были слышны взрывы. Мэр города Игорь Терехов заявлял о повреждении "нежилых помещений" и пожарах. Кроме того, в городе наблюдались перебои со светом и водой.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены, отметили в Минобороны.

Российские военные показали работу ТОС "Солнцепек" в зоне СВО