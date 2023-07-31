Воздушная тревога объявлена на всей Украине, в Харькове после взрывов произошел пожар

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, в Харькове прозвучали взрывы. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что после взрывов в городе были повреждены "нежилые помещения", в которых начался пожар. Он уточнил, что на месте работают сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Херсон.

Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Запорожье ВС РФ ракетой "Искандер" уничтожили цех по ремонту бронетехники ВСУ. По его словам, был поражен цех завода "Запорожсталь", на котором украинские силы оборудовали площадку по починке техники.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены, отметили в Минобороны.

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