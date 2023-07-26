Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля, 23:11

Политика

Зеленский заявил, что в результате атаки по Украине есть несколько попаданий

Фото: AP/TAСС/Clodagh Kilcoyne

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки по Украине есть несколько попаданий. Об этом сообщает РИА Новости.

"Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет", – заявил украинский президент.

При этом Зеленский не раскрыл, куда были попадания и какие объекты были повреждены.

Ранее СМИ сообщали, что на Украине прогремели взрывы в Киеве и Хмельницкой области. Пролеты ракет зафиксировали в воздушном пространстве Тернопольской и Львовской областях Украины, на всей территории страны объявляли воздушную тревогу.

По словам очевидца, взрывная волна ощущалась на северо-западе Киева.

Военные РФ продвинулись в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении

Читайте также

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика