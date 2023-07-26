26 июля, 23:11Политика
Зеленский заявил, что в результате атаки по Украине есть несколько попаданий
Фото: AP/TAСС/Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки по Украине есть несколько попаданий. Об этом сообщает РИА Новости.
"Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет", – заявил украинский президент.
При этом Зеленский не раскрыл, куда были попадания и какие объекты были повреждены.
Ранее СМИ сообщали, что на Украине прогремели взрывы в Киеве и Хмельницкой области. Пролеты ракет зафиксировали в воздушном пространстве Тернопольской и Львовской областях Украины, на всей территории страны объявляли воздушную тревогу.
По словам очевидца, взрывная волна ощущалась на северо-западе Киева.
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