В Харькове после взрывов возникли перебои со светом и водой – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области Украины, в самом Харькове прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

"Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три", – заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Кроме того, взрывы были слышны и в Купянском районе Харьковской области.

Согласно данным украинских СМИ, после взрывов в Харькове возник пожар и появились перебои с электричеством и водоснабжением.

В ночь на 31 июля в Харькове также были слышны взрывы. По словам Терехова, в городе были повреждены "нежилые помещения", в которых начался пожар.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены, отметили в Минобороны.

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