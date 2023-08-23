Взрывы прогремели в порту города Измаил Одесской области – СМИ

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Взрывы были слышны в порту города Измаил в Одесской области. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе в ночь на 23 августа была объявлена воздушная тревога.

"Мониторинговые каналы сообщают, что атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Слышны взрывы", – указано в сообщении.

16 августа также сообщалось, что несколько взрывов прозвучало в городах Измаил и Рени в Одесской области Украины.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что экипаж патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь для досмотра двигавшегося в украинский порт Измаил в Черном море сухогруза под флагом Палау.

Российский корабль потребовал остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов, однако капитан сухогруза не отреагировал. В связи с этим моряки РФ открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия, чтобы судно остановилось.

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