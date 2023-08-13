Российский корабль открыл предупредительный огонь для досмотра шедшего в Измаил судна

Фото: structure.mil.ru

Экипаж патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь для досмотра двигавшегося в украинский порт Измаил в Черном море сухогруза под флагом Палау. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, был обнаружен в 06:40 по московскому времени в юго-западной части Черного моря. Российский корабль потребовал остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов, однако капитан сухогруза не отреагировал. В связи с этим моряки РФ открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия, чтобы судно остановилось.

"В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля "Василий Быков" был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. По результатам радиопереговоров судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз", – говорится в сообщении.

После досмотра на судно продолжило движение в порт Измаил. В Минобороны добавили, что корабли Черноморского флота продолжают патрулирование в назначенных районах.

Ранее стало известно, что Киев объявил временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов. В первую очередь эти маршруты используют для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный. Вместе с этим на данных маршрутах сохраняется военная угроза и минная опасность.

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