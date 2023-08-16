СМИ сообщили о взрывах в Измаиле и Рени на Украине

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Несколько взрывов прозвучало в городах Измаил и Рени в Одесской области Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские издания.

Какие-либо подробности случившегося не приводятся. В ночь на 16 августа в этом регионе объявляли воздушную тревогу, однако на момент публикации ее уже отменили.

В ночь на 15 августа воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Через некоторое время СМИ начали сообщать о звуках взрывов в Днепропетровске, а также во Львове и Луцке.

В Минобороны РФ сообщили, что российские Вооруженные силы осуществили удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

ВС РФ нанесли ущерб украинскому ВПК в результате удара по ключевым предприятиям