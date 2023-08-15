04:22Политика
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Фото: depositphotos/billperry
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
На момент публикации о каких-либо взрывах или разрушениях инфраструктуры не сообщалось.
В ночь на 14 августа сирены воздушной тревоги звучали в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Одесской и Харьковской областях Украины.
Местные издания при этом сообщали о взрывах в Одессе, которые прозвучали несколько раз с перерывами.
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