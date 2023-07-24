ВС Украины подтвердили удары по портовой инфраструктуре в Одесской области

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Представители Вооруженных сил Украины подтвердили повреждение портовой инфраструктуры в одном из украинских портов в Одесской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя оперативного командования "Юг" ВС Украины Наталью Гуменюк.

"Есть попадания в один из портов на побережье Дуная. <...> Нанесены повреждения определенным портовым мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта", – сказала Гуменюк.

По ее словам, среди попавших под удар объектов – агроангар и несколько складов других видов грузов. При этом Гуменюк не уточнила, о каком порте идет речь.

Ранее в украинских СМИ сообщали о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области. Подробности об ударе неизвестны.

ВС РФ атакует военные объекты и инфраструктуру в Одессе и Одесской области уже несколько ночей подряд. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удары по портовой инфраструктуре города возмездие за повреждение Крымского моста.

Крымский мост был атакован с помощью двух надводных беспилотников в ночь на 17 июля, в результате удара 145-я опора конструкции со стороны Краснодарского края получила повреждения. В результате атаки погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала.

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