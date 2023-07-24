В Одесской области Украины прозвучало несколько взрывов – СМИ

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В городе Измаиле Одесской области Украины прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности случившегося или информация о разрушениях инфраструктуры не приводится. На момент публикации воздушная тревога на Украине объявлена только в Одесской области.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в Сумской области после того, как местные СМИ сообщили о серии взрывов в Сумах.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удар в объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров.

ВС РФ нанесли удары возмездия по районам хранения катеров-дронов в Одесской области