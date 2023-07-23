ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Золотаревка в ЛНР

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Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Золотаревка в Луганской Народной Республике (ЛНР) кассетными боеприпасами, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики.

"Противник начал использовать кассетные боеприпасы иностранного производства в ЛНР. Ударили по селу Золотаревка Попаснянского района. Информация о пострадавших уточняется", – отметил источник.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что утром 16 июля ВСУ нанесли ракетный удар по складу шахты с аммоналом и тротилом, которые используются в горнодобывающей промышленности, возле поселка Юбилейный, относящегося к городу Луганску.

Также Минобороны РФ заявляло, что Вооруженные силы (ВС) РФ отразили две атаки ВСУ на запорожском направлении, а именно в районе населенного пункта Работино.

Также российские военные нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области.

В районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны, добавили в ведомстве.



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