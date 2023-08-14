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01:59

Политика

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в Одессе прозвучали взрывы

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской. Одесской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщает о взрывах в Одессе, которые прозвучали несколько раз с перерывами.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 6 августа российские войска нанесли высококоточный удар по авиабазам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. По данным российского оборонного ведомства, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

До этого представители Вооруженных сил Украины подтвердили повреждение портовой инфраструктуры в одном из украинских портов в Одесской области. В ночь на 2 августа в украинских СМИ сообщали о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области.

ВС РФ нанесли удары по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях Украины

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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