Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в Одессе прозвучали взрывы

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Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской. Одесской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщает о взрывах в Одессе, которые прозвучали несколько раз с перерывами.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 6 августа российские войска нанесли высококоточный удар по авиабазам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. По данным российского оборонного ведомства, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

До этого представители Вооруженных сил Украины подтвердили повреждение портовой инфраструктуры в одном из украинских портов в Одесской области. В ночь на 2 августа в украинских СМИ сообщали о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области.



ВС РФ нанесли удары по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях Украины