Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу 12 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский лидер заявил, что ВСУ ежедневно отвечают на действия России в ходе спецоперации. В качестве примера он привел "очень красноречивое задымление" на Крымском мосту.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что над Керченским проливом была сбита третья украинская ракета. До этого российская система противовоздушной обороны сбила две украинские ракеты в районе Керченского пролива. На Крымском мосту в субботу было приостановлено движение автотранспорта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает попытку Киева атаковать Крымский мост и не оставит это без ответа. По ее словам, подобными атаками украинские войска пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за свои неудачи на фронте.



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