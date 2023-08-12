Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Москва решительно осуждает попытку Киева атаковать Крымский мост и не оставит это без ответа. Так заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

В субботу киевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200. Российские средства ПВО ее перехватили. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

"Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы", – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД России также подчеркнула, что подобными атаками украинские войска пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за свои неудачи на фронте.

По словам Марии Захаровой, подобные диверсии дают возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима.

"Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", – подчеркнула официальный представитель МИД.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что над Керченским проливом была сбита третья украинская ракета. До этого российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты в районе Керченского пролива. На Крымском мосту в субботу было приостановлено движение автотранспорта.