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15:27

Происшествия

Еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом – Аксенов

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале о том, что еще одна украинская ракета была сбита над Керченским проливом.

Глава республики поблагодарил российские войска противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты в районе Керченского пролива. До этого на Крымском мосту было приостановлено движение автотранспорта.

До этого по Крымскому мосту временно приостановили движение автотранспорта. Оказавшиеся в зоне досмотра и на мосту автомобили не смогли продолжить движение. Водителям рекомендовали сохранять спокойствие и следовать предписаниям сотрудников служб безопасности.

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