Система ПВО сбила БПЛА в Шебекинском городском округе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Шебекинском городском округе. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона подчеркнул, что БПЛА был сбит на подлете к городу. Он уточнил, что пока нет данных о последствиях на земле от уничтожения беспилотника.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно ограничено. Позже появилась информация, что российская система противовоздушной обороны сбила две украинские ракеты в районе Керченского пролива.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, российским силам удалось сбить еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ над Керченским проливом.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает попытку Киева атаковать Крымский мост и не оставит это без ответа.

В Крыму пресекли попытку атаки 20 БПЛА Киева в ночь на 12 августа