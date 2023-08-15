05:01Происшествия
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Несколько взрывов прозвучало в Днепропетровске на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.
Какие-либо подробности произошедшего не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги.
В ночь на 14 августа воздушная тревога также была объявлена в нескольких областях Украины. Кроме того, местные СМИ сообщили о взрывах в Одессе, которые прозвучали несколько раз с перерывами.
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