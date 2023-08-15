СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало в Днепропетровске на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности произошедшего не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги.

В ночь на 14 августа воздушная тревога также была объявлена в нескольких областях Украины. Кроме того, местные СМИ сообщили о взрывах в Одессе, которые прозвучали несколько раз с перерывами.