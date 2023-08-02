Зеленский сообщил о повреждениях на юге Украины после взрывов

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После взрывов, произошедших в ночь на 2 августа, наиболее существенные повреждения были зафиксированы в южной части Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Есть повреждения. Самые существенные – на юге страны", – отметил он.

Этой ночью, с 1 на 2 августа, после объявления воздушной тревоги в Киеве прозвучали взрывы. Согласно заявлению мэра украинской столицы Виталия Кличко, в украинской столице работает ПВО. По его словам, на город в тот момент следовала группа БПЛА.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харьковской области и городе Измаиле Одесской области.

До этого в ночь на 31 июля и 1 августа в Харькове были слышны взрывы. Мэр города Игорь Терехов заявлял о повреждении "нежилых помещений" и пожарах. Также в городе наблюдались перебои со светом и водой.

23 июля Минобороны РФ заявляло о нанесении российскими военными ударов в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Также на пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели были уничтожены.



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