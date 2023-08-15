08:48Происшествия
Взрывы прогремели во Львове и Луцке на Украине
Фото: телеграм-канал Readovka
Взрывы прогремели во Львове и Луцке на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание "Общественное".
После этого власти двух городов проинформировали о взрывах. Свои заявления в телеграм-каналах опубликовали мэр Львова Андрей Садовый и мэр Луцка Игорь Полищук. Последний заявил, что в городе повреждения получило промышленное предприятие. Садовый же не уточнил каких-либо деталей.
Ранее по всей Украине прозвучала воздушная тревога.
В ночь на вторник, 15 августа, сообщалось о нескольких взрывах в украинском Днепропетровске. Подробности произошедшего не приводились. Местные власти не комментировали ситуацию.
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