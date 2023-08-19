В Киевской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

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В Киевской области и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Так, сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях страны. На момент публикации о каких-либо взрывах или разрушениях инфраструктуры не сообщалось.

В ночь на 15 августа воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Через некоторое время СМИ начали сообщать о звуках взрывов в Днепропетровске, а также во Львове и Луцке.

В Минобороны РФ сообщили, что российские Вооруженные силы осуществили удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.