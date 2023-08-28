В Кривом Роге на Украине прогремели мощные взрывы

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Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

"Кривой Рог: звучат мощные взрывы", – заявили на украинском телевидении.

В ночь на 28 августа на большей части Украины, в том числе и в Днепропетровской области, объявлялась воздушная тревога.

В ночь на 24 августа сообщалось о сильном взрыве в Киеве. При этом тогда воздушная тревога не была объявлена ни над одной областью Украины.

До этого ночью 23 августа украинские СМИ сообщали об атаке на портовую инфраструктуру города Измаил в Одесской области. На территории морских терминалов впоследствии возник пожар.



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