06:03Политика
В Кривом Роге на Украине прогремели мощные взрывы
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.
"Кривой Рог: звучат мощные взрывы", – заявили на украинском телевидении.
В ночь на 28 августа на большей части Украины, в том числе и в Днепропетровской области, объявлялась воздушная тревога.
В ночь на 24 августа сообщалось о сильном взрыве в Киеве. При этом тогда воздушная тревога не была объявлена ни над одной областью Украины.
До этого ночью 23 августа украинские СМИ сообщали об атаке на портовую инфраструктуру города Измаил в Одесской области. На территории морских терминалов впоследствии возник пожар.
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