17:31Политика
В Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левом береге Днепра
Фото: ТАСС/AP Photo/Francisco Seco
В Херсонской области попытка Вооруженных сил Украины высадиться на левый берег Днепра провалилась. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
Бойцы ВСУ пытались высадиться на левый берег Днепра 24 августа между городом Голая Пристань и селом Кардашинка. По словам врио губернатора региона, в результате безуспешной высадки было подтоплено две лодки, в которых находилось восемь солдат Украины.
"Артиллерия среагировала незамедлительно – одну лодку потопили на середине реки, вторую подпустили поближе – и тоже потопили. Пять боевиков утонули в реке, трое все же доплыли в виде трупов. Отличный подарок Зеленскому – ему понравится", – рассказал Сальдо.
В конце врио губернатора региона добавил, что необходимо доверять только проверенной информации.
"Не слушайте паникеров и глупцов, которые за выдуманную сенсацию родную мать продадут – Днепр на замке", – заключил он.
Ранее серия взрывов раздалась 24 августа в Днепропетровской области Украины и городе Днепре. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на Украине объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
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