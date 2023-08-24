В Днепре и Днепропетровской области раздались взрывы – СМИ

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Серия взрывов раздалась в Днепропетровской области Украины и городе Днепре. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на Украине объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Ранее СМИ сообщали о сильном взрыве в Киеве. При этом тогда воздушная тревога не была объявлена ни над одной областью Украины.

В ночь на 23 августа украинские СМИ сообщали об атаке на портовую инфраструктуру города Измаил в Одесской области. На территории морских терминалов впоследствии возник пожар.



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