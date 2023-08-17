Голодные украинские бойцы переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен ВС РФ

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Трое украинских солдат из-за плохого отношения командиров, голода на позициях и недостатка подготовки решили переплыть Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен российским военным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из бывших бойцов ВСУ.

По словам перебежчика, командиры бросили его подразделение на передовой без обеспечения вооружением и продуктами. Подготовка солдат в учебной части в Житомирской области составила всего пять дней, после чего их направили в 123-ю бригаду украинской теробороны и отправили на фронт.

Из-за постоянных артиллерийских и минометных обстрелов бригада не смогла выполнить ни одну поставленную задачу. При этом командир отряда ни разу не приезжал к ним, все время находясь в тылу, добавил украинский военный. На третьи сутки солдаты начали голодать.

После этого несколько бойцов приняли решение при первой же возможности сдаться в плен. Через неделю они нашли на берегу Днепра лодку и переплыли на ней на другую сторону руки, привязав белую тряпку к палке.

Перебежчиков задержали российские военные 8 августа. С собой у них было три автомата АК-74, 360 патронов к ним, ручной противотанковый гранатомет и три выстрела к нему.

Ранее взятый в плен разведчик ВСУ заявил, что контрнаступление Украины фактически провалилось с большими потерями. По его словам, украинская разведка "существует только на бумаге", а он вообще не понимал своих задач.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные стали сдаваться в плен группами до взвода после начала контрнаступления.

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