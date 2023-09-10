Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Согласно данным официального портала для оповещения населения, в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины звучат сирены воздушной тревоги. Подробности о взрывах не приводятся.

Утром 6 сентября на территории Украины также звучал сигнал воздушной тревоги. СМИ и свидетели сообщали о как минимум пяти взрывах в Киеве.

До этого сообщалось, что ВКС РФ нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины. Как отметило Минобороны России, групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. Объект был поражен, цель достигнута, заявили в оборонном ведомстве.



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