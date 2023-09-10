Мэр Киева Кличко сообщил о серии взрывов и работе ПВО в городе

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Не менее 6 взрывов прогремело в Киеве. Об этом со ссылкой на украинские СМИ и очевидцев пишет РИА Новости.

Сообщается, что в украинской столице и области работают системы противовоздушной обороны.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город был атакован беспилотниками. Киевский градоначальник призвал граждан находиться в укрытиях.

"Падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. Все службы направляются на места", – рассказал он.

В эту же ночь, 10 сентября, взрывы прозвучали в Сумской и Черниговской областях Украины. На данный момент воздушная тревога звучит в Киеве и девяти областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

До этого ВКС РФ нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины. Как отметили в Минобороны России, групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности.