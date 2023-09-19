Российские силы ПВО перехватили за сутки 16 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны РФ перехватили 16 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Об этом сообщило министерство обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", – сообщается в публикации.

Также ликвидированы 38 беспилотников в районах сел Нововодяного, Золотаревка, Берестового, Александровка, Евгеновка, Новомихайловка и Каиры.

В министерстве уточнили, что всего с начала вооруженного конфликта ВСУ потеряли 473 самолета, 249 вертолетов, 6 903 БПЛА, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 960 танков и других боевых бронированных машин, 1 151 боевую машину РСЗО, 6 444 орудия полевой артиллерии и миномета, 13 167 единиц специальной автомобильной техники.

Вооруженные силы России нанесли ночью групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном украинской армии.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, удар осуществили с помощью беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Также были поражены центры подготовки диверсионных групп ВСУ и радиотехнической разведки.



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