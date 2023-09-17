ВС РФ взяли в плен восемь украинских боевиков в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие ВС РФ взяли в плен крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков в Херсонской области. Временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, сдавшиеся в плен солдаты сделали правильный выбор, поскольку украинское командование использует их как пушечное мясо, а теперь они смогут сохранить свою жизнь.

"Такое теперь случается все чаще – до многих воюющих на стороне противника постепенно начинает доходить, что их жизни для военных начальников и политических главарей режима ничего не значат", – объяснил он.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения в зоне боевых действий. По словам Макгрегора, тяжелое обстоятельство дел понимают и украинские командиры. Именно они принимают решения о сдаче солдат в плен, поскольку это остается единственным путем спасения раненых.

Экс-советник Пентагона также добавил, что украинские войска теряют большое количество военных. Больницы переполнены ранеными, и многие из них уже вряд ли смогут вернуться в зону боевых действий.



ВСУ стали сдаваться в плен без сопротивления