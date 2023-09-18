ВС РФ ударили по местам хранения Storm Shadow и снарядов с обедненным ураном ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ночью групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что удар нанесли ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Также были поражены центры подготовки диверсионных групп ВСУ и радиотехнической разведки.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", – сказано в сообщении.

Ранее истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки российских войск "Запад" нанес удар по пункту временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ на купянском направлении.

До этого российские войска нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода для ремонта и восстановления техники ВСУ. Также в районе населенного пункта Серебрянка ДНР были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады украинских войск.

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