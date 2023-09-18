Авиация РФ нанесла удар по пункту дислокации бригады теробороны ВСУ в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки российских войск "Запад" нанес удар по пункту временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

Он также добавил, что российские ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация нанесли в общей сложности 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы противника, вооружению и военной технике ВСУ в районах Синьковки, Котляровки, Макеевки и Терны.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие взяли в плен крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков в Херсонской области.

До этого подразделения ВС РФ сорвали и отразили шесть атак украинских войск в районе Серебрянского лесничества и Торского участка на краснолиманском направлении.

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