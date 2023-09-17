Войска РФ сорвали и отбили 6 атак ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ВС РФ сорвали и отразили шесть атак украинских войск в районе Серебрянского лесничества и Торского участка на краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

Он добавил, что российская бомбардировочная авиация нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника в районе населенного пункта Серебрянка.

Потери украинской армии при этом составили более 50 солдат, один танк и боевая бронированная машина.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли 11 групповых ударов по украинским объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров за неделю.

До этого российская армия обратила в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области. ВСУ небольшими группами предприняли несколько атак без задействования тяжелой техники, но понесли потери и сбежали.

Командование ВСУ было вынуждено уводить в тыл войска на Запорожском направлении