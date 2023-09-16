ВС РФ нанесли 11 групповых ударов по портовой инфраструктуре ВСУ за неделю

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли 11 групповых ударов по украинским объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров за неделю. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В период с 9 по 16 сентября... нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров", – подчеркнуло ведомство.

В Минобороны отметили, что ВС РФ удалось нарушить материально-техническое обеспечение группировок ВСУ и поставки вооружений Запада.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что позиция США относительно возможных поставок Украине ракетных комплексов ATACMS осталась прежней – они не передаются Киеву.

Позже в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты в скором времени все же могут одобрить отправку на Украину ракет повышенной дальности с кассетными бомбами.

В их числе окажутся ракетная система ATACMS или управляемая реактивная система залпового огня GMLRS. Окончательное решение по данному вопросу еще не было принято.

США пока не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS – СМИ