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Поставляемое Киеву вооружение Запада никак не влияет на ход конфликта. Таким мнением поделился американский журналист Брэдли Бланкеншип в своей статье для Global Times.

Обозреватель напомнил, что большие надежды западные страны возлагали на ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS, танки Leopard, ракеты Storm Shadow, истребители F-16, а теперь и на боеприпасы с обедненным ураном. Однако в действительности ни одно из указанных вооружений не оказало существенного влияния на баланс сил.

По словам Бланкеншипа, намного лучше себя показывает тот, у кого больше войск, танков и артиллерии, и кто способен быстро их развернуть.

Журналист также добавил, что Россия затмевает Украину в контексте армии. На фоне этого на Западе все чаще начинают задумываться о мирных переговорах.

Ранее Минобороны РФ впервые сообщило о ликвидации в зоне проведения спецоперации реактивной системы залпового огня турецкого производства Т-122 Sakarya.

До этого Владимир Путин заявил, что поставки Киеву новых вооружений и снарядов с обедненным ураном не изменят ситуацию на фронте. Президент РФ обратил внимание, что украинская армия так не смогла обеспечить себе преимущество, используя ранее поставленные кассетные боеприпасы.

США отправят на Украину снаряды с обедненным ураном для танков Abrams