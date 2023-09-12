Путин заявил, что поставки Украине новых вооружений не повлияют на ситуацию в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Поставки Киеву новых вооружений и снарядов с обедненным ураном не изменят ситуацию на фронте, считает Владимир Путин. Такое заявление он сделал в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Президент РФ обратил внимание, что украинская армия так не смогла обеспечить себе преимущество, используя ранее поставленные кассетные боеприпасы. Не помогут и истребители F-16, они лишь способствуют затягиванию конфликта, добавил он.

"Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое – ограничений нет", – передает ТАСС его слова.

Путин напомнил, что еще недавно в Вашингтоне называли преступлением применение кассетных боеприпасов, а теперь они поставляют их на Украину.

Ранее Пентагон объявил, что в рамках очередного пакета военной помощи Украине передадут снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Новый пакет оценивается в 175 миллионов долларов.

Посольство России в США назвало такое решение Вашингтона показателем бесчеловечности. Дипломаты отметили, что США осознанно идут на передачу вооружений неизбирательного действия.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты будут нести ответственность за отправку опасных снарядов.



США отправят на Украину снаряды с обедненным ураном для танков Abrams