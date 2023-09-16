Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия обратила в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ небольшими группами предприняли несколько атак без задействования тяжелой техники, но понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия. Рогов сообщил, что уничтожены десятки боевиков.

Он подчеркнул, что с российской стороны очень хорошо показали себя бойцы 291 полка. Кроме того, в районе Работино разрушили пункт временной дислокации украинских войск. Фронтовая авиация отработала по позициям противника авиабомбами.

Ранее Рогов сообщал, что село Работино в Запорожской области становится вторым Артемовском для Вооруженных сил Украины. Там устраняются боеспособные подразделения ВСУ.

Рогов подчеркнул, что основные боевые действия в Запорожской области идут на линии Работино-Вербовое. Попытки ВСУ пресекают российская артиллерия, авиация и военные. По его словам, за прошедшую неделю ВСУ предприняли более 40 попыток прорыва на данном участке.

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