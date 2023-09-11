Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Село Работино в Запорожской области становится вторым Артемовском для Вооруженных сил Украины. Там устраняются боеспособные подразделения ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения "Мы – вместе с Россией" Владимира Рогова.

"Наступали – веселились, проиграли – прослезились. Таким выражением можно охарактеризовать действия нацистов на ореховском направлении Запорожского фронта", – отметил он.

Рогов подчеркнул, что основные боевые действия в Запорожской области идут на линии Работино-Вербовое. Попытки ВСУ пресекают российская артиллерия, авиация и военные.

По его словам, за прошедшую неделю ВСУ предприняли более 40 попыток прорыва на данном участке.

"В среднем по 6–7 раз за день противник пытается безуспешно прорвать нашу оборону", – добавил Рогов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что позиции ВС РФ в районе Работина укрепились. По его словам, генеральный штаб выделил из своего резерва еще две дивизии десантников, которые 8 сентября на этом направлении значительно усилили оборонительный потенциал армии.

До этого Балицкий сообщал, что украинская сторона потеряла около 100 военных в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Вместе с этим ВС РФ уничтожили девять арторудий, два миномета, два танка и три БПЛА противника.

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